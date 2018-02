Roma peatreener halvast kaotusest: kogenud mängijad tegid palju koolipoisi vigu

«Tundub, et nägime kahte erinevat Romat,» sõnas külaliste peatreener Eusebio Di Francesco. «Esimesel poolajal mängisime ründavalt, jahtisime väravaid, aga teisel poolajal ainult kaitsesime. Ma ei tea, miks niimoodi läks ja see teeb haiget. Kurb on ka see, et lasime värava lüüa pärast keskväljal palli valdamist.