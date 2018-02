Tallinna Maraton värvib Eesti pealinna sinimustvalgeks

Tänavuse Tallinna Maratoni muudab eriliseks asjaolu, et korraldajad ootavad kõiki osalejaid starti sinimustvalges. «Varem me ei ole ühtset riietumisstiili rakendanud, kuid sel aastal pakume stiili välja, et lisada kogu üritusele pidulikkust ja ühtsustunnet. Arvestame ka sellega, et meil on väga palju väliskülalisi ning sinimustvalge jooksjate meri tõstab Eesti tuntust maailmas, loob ühtekuuluvuse aura ja näitab eestlust tugeva ning kõva brändina,» kommenteerib Lilliallik. «See on tõeliselt uhke ja aukartustäratav vaatepilt, kui tuhanded jooksusõbrad sinimustvalgena starti kogunevad ja Tallinna tänavatel rahvusvärvides rongkäiguna liikvele lähevad,» usub ta.