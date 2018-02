Tänak saabki uue meeskonnakaaslase

Londoni olümpiamängudel laskmises pronksmedali võitnud Al-Attiyahi tegelik spordikirg on võidukihutamine. 2014 ja 2015 võitis mees WRC2-sarja, kuid tema suurimad triumfid on tulnud Dakari rallil, mille katarlane kahel korral võitnud. Viimasel kahel aastal on mees legendaarsel kõrberallil kihutanud Toyotaga ning seetõttu on loogiline, et ta tahab ka WRC-sarjas sõita just Jaapani autotootja tiimis. Küsimus on vaid, kas rallimeeskonnal on talle autot anda.