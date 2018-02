Galerii: Eesti olümpiamedalistid saavad uue kodu

Pärnu Sõudeklubi president Toomas Rapp selgitas, et konkursile laekunud 10 võistlustööd ületasid Pärnu Sõudeklubi ootused nii tööde arvu, kui arhitektide loominguliste lahenduste osas, mis kohati kompasid ja ületasid lähteülesande piire. "I preemia töö eristus selgelt läbimõeldud ruumilise lahenduse poolest, sealhulgas on selgelt olemas reaalne lahendus ehitada peahoone kahes eralditoimivas ehitusjärgus. Loodame, et edasise koostööga saavutame eesmärgile ja soovitud funktsioonidele ideaalilähedaselt realiseeruva lahenduse. Kiidan kõiki osalenud võistlustöid ja arhitekte, kuna töödest kumas tõesti läbi soov leida sõudespordi vajadustele vastavaid parimaid lahendusi," sõnas Rapp.