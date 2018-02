Eesti koondislane leidis uue koduklubi Taanist

«Karl Mööl on osav ja agressiivne kaitsemängija, kes jättis endast viimasel treeningnädalal väga hea mulje. Ta veenis oma võitluslikkusega, et tema palkamine viib meid võidule. Ta on mänginud mitu aastat Eesti kõrgliigas ning kuulunud ka Eesti koondisesse,» kommenteeris eestlase palkamist HB Køge spordidirektor Per Rud.