Mart Poomi kunagine koduklubi on täiesti tasuta saadaval

Sunderlandi senine omanik Ellis Short soovis veel 2016. aastal meeskonna maha müüa 190 miljoni euro eest. Vahepealsete aastatega kahanes see summa 55 miljoni peale ja nüüd olevat mees valmis klubi täiesti tasuta ära andma. Ainus klausel on, et praegu Inglismaa esiliiga viimasel kohal vireleva meeskonna uus omanik võtaks enda kanda ka klubi suure võlakoorma. 2016. aastal oli summa 155 miljonit eurot, aga praeguseks on see ilmselt kasvanud, kuna klubi pudenes mullu kohalikust kõrgliigast ja kaotas sealse rahalaeva toetuse.