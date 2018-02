Vladimir Voskoboinikov määrati Eesti noortekoondise abitreeneriks

Mängijana pallis tänaseks 35-aastane Voskoboinikov Eesti kõrgliigas erinevatel aastatel FC Levadia, Nõmme Kalju ja FCI ridadesse. Samuti jõudis ta oma karjääri jooksul mitmetesse välisliigadesse, esindades Belgia, Venemaa, Rootsi, Aserbaidžaani, Gruusia ja Hiina klubisid. Koondise ridades on tal ette näidata 36 mängu ja neli väravat.

U17 koondise peatreeneriks on Lars Hopp, meeskonna väravavahte juhendab Rait Oja ning füsioterapeudiks on Martin Kiho. Noortekoondist ootab ees tihe aasta – lisaks suvisele Balti turniirile kulmineerub hooaeg sügisese EM-valikturniiriga, kus Eestiga on ühes alagrupis Venemaa, Taani ja Gruusia. Turniir toimub 24.-30. oktoobrini (mängupäevad 24., 27. ja 30. oktoober) Taanis.