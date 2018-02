Piirisild saatis võimsa nokaudiga vastastele hoiatuse, liidrid ei vääratanud

Kaalukategooria kuni 64-kilogrammi viimaste aastate valitseja Semjon Karhanin (Järve-Boxing) sai kerge võidu täna tänu juhusele. Nimelt põrkas ta avaraundis peaga kokku väga hästi alustanud Sven Saksoniga (TÜ ASK), mis lõhkus Tartu poksija kulmu. Kuna haav osutus sügavaks, oli Saksoni jaoks matš läbi. Tiitlikaitsja Karhanin oli selleks hetkeks enam punkte teeninud ja see tähendas, et Tallinna meistriks tulnud Sakson poolfinaali ei pääsenud.