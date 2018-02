Tallinna Selver kaotas lähirivaalile viiegeimilise lahingu

Jekapbils on pärast tänast kohtumist liigatabelis neljas, Selver viies. Läti klubil on 49 punkti, Selveril 47. Pühapäeval sõidab Selver külla Daugavpilsi Ülikooli meeskonnale (tabeli 12. koht), mäng algab kell 17.00.

Järvamaa hoiab tabelis 10. kohta. Pühapäeval kell 15.00 on Järvamaa vastaseks Jekapbilsi Luši.

Pühapäeval kell 15.00 algab Tartu Ülikooli spordihoones sealse Tartu ja Saaremaa VK vaheline mäng. Põhiturniir on õige pea lõpule jõudmas ja mõlemad tahavad selle võimalikult kõrgel kohal lõpetada, et play-off'iks parem asetus saada. Saaremaa hoiab hetkel 58 punktiga Pärnu VK (62 punkti) järel teist kohta, Tartul on Saaremaast mäng rohkem peetud ja punkte 57.