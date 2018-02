Olümpial hea esituse teinud Kilp võitis suusamaratoni

«Esimene ring oli päris raske, sadanud lumi tegi olud aeglaseks. Pidi siin veidike jõuvarusid hoidma teisele ringile.» sõnas Kilp pärast võidukat finišit. «Teist ringi vedasin puhtalt üksi. See on ka mu esimene Estoloppeti sarja võit.» lisas mees.

Naiste liider Triin Ojaste rääkis, et viimasel nädalal puhkas üpris palju. «See Tartu maraton jäi ikka lihastesse. See nädal olen ainult paar korda suuskadele jõudnud. Varasemalt olen Estoloppeti sarjas alati seal teine-kolmas olnud, varem ei ole õnnestunud võita.» lisas Ojaste. «Ma olen siin Kõrvemaa radadel esimest korda, nii et oli väga põnev ja huvitav!»