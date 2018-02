Vormel 1 endine juht ei pea Ferrari juttu uue sarja loomisest pelgalt ähvarduseks

Ferrari ütles välja, et kui 2021. aastal kehtima hakkavad regulatsioonid ei vasta nende ootustele, lahkutakse F1-st ja moodustatakse täiesti uus võistlussari. Paljude arvates kasutavad itaallased enda positsiooni paremate tingimuste tagamiseks ega mõtle tõsiselt sellisele drastilisele otsusele, ent 87-aastane Ecclestone arvab teisiti.

«Mitmed mõtlevad uuele sarjale. Sergio Marchionne on mõne inimesega selle võimalikkusest juba rääkinud,» viitas britt Ferrari juhile. «Kui Rahvusvaheline Autoliit ei tee asju nii nagu tema heaks arvab, siis ta lahkub.

Lõppude lõpuks on üks asi väga selge - vormel 1 on Ferrari ja Ferrari on F1. Kui rääkida ükskõik kellega, siis neid ei huvita itaallaste tavaautod. Ma vihkaks näha vormel 1 Ferrarita.»