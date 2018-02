Manchester United sai Londoni Chelsea üle haruldase võidu

ManU võit Chelsea üle oli mõnevõrra haruldane - viimasest 15 omavahelisest kohtumisest on Punased Kuradid võitnud vaid kaks.

United tõusis võiduga tagasi Premier League'i teisele kohale, mille loovutas ajutiselt Liverpoolile. Manchesteri võistkonnal on 28 kohtumisest koos 59 punkti, Ragnar Klavani koduklubil kaks vähem. Chelsea langes kaotuse ja Tottenhami 1:0 võiduga Crystal Palace'i üle viiendaks 53 silmaga. Liider Manchester City'l on pidanud ühe kohtumise vähem ning neil on koos 72 punkti.