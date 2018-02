«Nii peabki olema,» sõnas heas tujus Talts esimese asjana pärast mängu. «Hea võit. Kodus ikka hea võita, eriti pärast eelmist mängu, mille saime 20 punktiga tappa. Mehed tundsid, et neid on võimalik võita ja täna suutsime oma asjad realiseerida. Võib-olla natuke tundus, et vastased olid lodevad, arvasid, et tuleb lihtsalt neile, aga meie mehed ajasid kaugelt kotti, korvi alt kotti. Kõik võitlesid - nii saadaksegi võite.»

Taltsi arvates ei osanud vastased Kristian Kullamäest ja Sten Olmrest midagi oodatagi. «Ütleme nii, et uuemad mehed on juba hästi kohanenud ja võtavad julgelt ette. See on väga positiivne, et igalt poolt võib tulla. Täna vaatasid, kuidas väike Kullamäe tuli ja ajas kotti, Olmre ka, et jumala eest! Arvan, et vastased polnud täna neile kõige rohkem punkte pannud mängijatele isegi skautingut teinud, aga see ongi meie võidu võit.»

Mida arvab Talts koondisedebüüdil kaheksa punkti visanud 18-aastasest Kullamäest? «Ta on mängumees. Jagab mängu, liigutused täitsa korvpalli omad, aga võib-olla jääb veel sitkusest ja tugevusest puudu (meeste mängus). See tuleb paari aastaga, aga temast tuleb kõva mängumees.»

Mängujoonisest rääkides ütles Talts, et seda väga keeruliseks ajada ei saa. «Meil on ainult paar päeva enne mänge liikumisi teha ja õppida. Mõned liikumised on ikka keerulised, aga ütlen, et meie ühtse meeskonna värk - isegi kui liikumised on meelest läinud, on täitsa savi. Vennad saavad üksteisest juba aru, kuidas liikuda ja mida teha. Kui vastased mängivad kaitses natukene vähem aktiivselt, on meil kõik võimalik.»