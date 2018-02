Tiitlivõitu jahtivad rallimehed pannakse valiku ette

Kui Saaremaa ralli kuupäevad jäävad tõepoolest paika, seab see löögi alla eeskätt võistlejad, kes tänavu sihivad säravat tulemust nii Eesti kui ka Läti meistrivõistlustelt. Sel hooajal on Eesti ja Läti autoralli meistrivõistlused omavahel väga tihedalt põimitud, kuna kaks Eesti meistrisarja arvestusse kuuluvat rallit (Alūksne, Sarma) toimus Lätis ja kaks Läti meistrivõistluste etappi (Estonia, Lõuna-Eesti) sõidetakse Eestis.

Ralliringkondades spekuleeritakse võimalusega, et kuupäevade võimaliku muutmise osas ollakse jäigal seisukohal seetõttu, et see on ainus vaba nädalavahetus, mil kodusaarel toimuval autorallil saaks starti tulla MM-sarjas võistlev Ott Tänak.