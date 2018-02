Eesti koondislase koduklubi tõusis Bundesliga liidriks!

Hannover-Burgdorfi liidrikoht on muidugi tinglik, sest kuigi meeskond asub 35 punktiga 22-st kohtumisest kõrgeimal astmel, on järgnevatel tiimidel mänge varuks. Patraili tööandjale järgnevad Rhein-Neckar Löwen, Berliini Füchse ja SG Flensburg-Handewitt võrdselt 34 punktiga, ent seda vastavalt 20, 21 ja 22 kohtumisega.

Patrail: mängupilt ja -vorm on suurepärased

«Rünnak on meil hetkel väga hea ning ka üldine mängupilt ja -vorm suurepärased,» kinnitas eestlane, kes ise tänavusel hooajal visanud 52 väravat ja andnud täpselt sama arvu resultatiivseid sööte. «Tabel näeb muidugi ilus välja, aga jälitajatel on siiski vähem mänge peetud. Esiviisikusse ehk eurosarja pääsemisest siiski vaikselt juba räägitakse ning hooaja algul ei uskunud keegi, et me veebruari lõpus tabeli tipus võiks olla.»