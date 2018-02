Eesti koondislased vältisid miinuskraadidega Poolas kaotust

Zenjov mängis 82 minutit, kui Cracovia – Legia matš, kus oli mängu ajal 12 miinuskraadi, lõppes väravateta viigiga. Viik langetas Legia tabelis teisele kohale, kui liidriks tõusis Białystoki Jagiellonia. Kallaste ja Korona olid Goran Cvijanovici 70. minuti tabamusest 1:0 paremad Poznani Lechist. Lech teenis küll Kallaste tehtud veast lisaminutitel penalti, kuid Zlatan Alomerovic suutis Robert Gumny penalti tõrjuda. Vassiljev sekkus lõpuminutitel mängu vahetusest, kui Gliwice Piast tegi 0:0 viigi Krakówi Wisłaga. Tabelis tõusis Korona 36 punktiga kuuendaks (Wisla ette), Cracovia kerkis 11. kohale (28p) ning Piast on 16 meeskonna konkurentsis 24. vooru järel 13. tabelireal (24p).

Hollandi kõrgliigas viigistasid Karol Mets ja NAC Breda võõrsil 1:1 FC Groningeniga. Kuigi koduväljakul mänginud Groningen läks omaväravast 66. minutil juhtima, suutis NAC Breda 86. minutil Mitchell te Vrede tabamusest viigistada. Mets tegi kaasa kogu kohtumise. Liigatabelis on NAC Breda 18 meeskonna seas 21 punktiga 15. kohal.

Šotimaa kõrgliigas jäid Mattias Käit ja Ross County 0:2 alla St. Johnstone’ile. Käit sekkus vahetusest 55. minutil, kuid mõlemad väravad olid selleks hetkeks juba löödud. Liigatabelis on Ross County 28. vooru järel 21 punktiga viimasel kohal ning eelviimasest kohast lahutab neid veel kolm punkti. Inglismaa kõrgliigas alistas Liverpool Ragnar Klavani abita 4:1 West Ham Unitedi. Walesis jäi mänguajata Kevin Kauber, kui The New Saints alistas 1:0 Connah's Quay.