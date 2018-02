Arsenali klubijuhid tahavad uueks peatreeneriks meeskonna legendi või Monaco lootsi

Wenger on Londoni klubi eesotsas veetnud 21 aastat ning mullu lõpetati esimest korda väljaspool Inglismaa liiga esinelikut ehk jäädi Meistrite liiga ukse taha. Wengeri töökoha päästis toona Inglismaa karikavõistlustel teenitud esikoht. Tänavu aga tiitlit kusagilt ei paista – karikavõistlustelt langeti varakult, liigakarikafinaalis kaotati äsja 0:3 Manchester Cityle ja liigas ollakse isegi esinelikust juba 10 punktiga maas. Arsenali ainus päästerõngas on Euroopa liiga, sest selle võiduga naastaks ka Meistrite liigasse. Klubiomanikud aga kartvat, et nõnda kaua peatreeneri saatuse otsustamisega viivitamine mõjub meeskonnale negatiivselt.

Pärast nädalavahetusel toimunud karikafinaali nentis Wenger isegi, et ei tea, kas on veel järgmisel hooajal ametis. Kui ta otsustab ise lahkuda või näitavad prantslasele ust klubi omanikud, siis kellest saaks Arsenali uus peatreener? Soosikuid on kaks!

Leonardo Jardim on käinud Wengeriga sama rada ja tüürinud AS Monaco meeskonna Prantsusmaa meistritiitlini. Tema puhul on probleemiks 2020. aastani kehtiv leping, mille varajasest lõpetamisest pururikas klubi sugugi huvitatud pole.

Mikel Arteta veetis mängijana Arsenalis viis aastat ja kandis kahel hooajal ka kaptenipaela. Praegu õpib kunagine poolkaitsja treeneriametit Manchester Citys Pep Guardiola käe all. Tegu on fännide soosikuga peatreeneriametisse, kuid komistuskiviks võib saada kasin kogemustepagas.