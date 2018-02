Barcelona vutitäht paneb aluse tennise MM-turniirile

Praegune Davis Cupi formaat näeb ette, et maailmaliigasse kuuluvad 16 koondist peavad läbi hooaja neljal nädalavahetusel matše, mille tulemusel selgub maailma parim tennisekoondis. Äsja sõlmis ITF aga 25 aastaks 2,4 miljardi euro suuruse koostöölepingu investeerimisgrupiga Kosmos, mille asutajaks on FC Barcelona keskkaitsja Gerard Pique, ning selle rahasüsti toel loodetakse juurutada uus turniirisüsteem.

«Pique on osa grupist, mis soovib luua MMi – suurepärast ja põnevat turniiri, kus võistelda,» oli Rafael Nadal (ATP 2.) ideest haaratud.

«Meie nägemuses loome me suure hooajalõpu finaaletenduse, millest saab tennise- ja meelelahutusfestival, kus maailma parimad tennisistid esindavad oma koondist, et selgitada Davis Cupi meister,» sõnas ITFi president David Haggerty. Uue formaadiga loodetakse alustada juba 2019. aastal, aga selleks peaks muudatus heaks kiidetama augustikuisel ITFi üldkogul. Ilmselt nõnda ka läheb ja alaliit on juba asunud otsima korraldajariiki.