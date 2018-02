Tottenham on sunnitud astuma ebamugava sammu

Tottenhami meeskond on uue koduareeni arendustööde ajaks kolinud Wembley staadionile. Esialgu mängiti seal vaid euromänge, aga kuna tänaseks pole vanast staadionist järgi enam midagi, peetakse sel hooajal Inglismaa jalgpallipühamus ka harilikke liigamatše. Järgmisest hooajast Wembley ilmselt vabastatakse ja kolitakse värskele staadionile, kuid on oht, et päris esimesteks mängudeks uus mängupaik ei valmi.