Vaheturniiril 1.-4. kohani jätkab Serviti täisedu, 32 punktiga. Viljandil on 25, HC Kehral 19 ja Põlva Coopil 16 silma. Alumises vahegrupis võib HC Viimsi võit HC Tallinna üle esikohaheitluse põnevaks muuta – tiimidel on vastavalt 14 ja 18 punkti. Ning 7.-8. koha mõistes tähtsas mängus on vastamisi SK Tapa – Aruküla/Audentes, kel tabelis vastavalt üks ja kolm silma.

Servitil võimalus võiduseeria veerandsajani viia

Vaheturniiride kolmanda ja üldse 17. vooru avavad kolmapäeval Viljandi ja Serviti. Põhiturniiril said põlvalased kaks võitu tulemustega, lisaks alistati mulgid ka Eesti karikafinaalis. Et viimati oldi vastamisi detsembri algul, siis tasub silmas pidada, et Viljandi on viimasel ajal väga edukalt esinenud nii koduses kui Balti liigas ja Eesti meistrivõistlustel ollakse juba kuus mängu kaotuseta.

«Eks sügisega võrreldes ole seis kindlasti teine,» kinnitas ka Viljandi peatreener Marko Koks. «Hetkel tundub meeskonna vorm päris heana, loodetavasti on nii ka kolmapäeval. Liigas tuleb kahenädalane paus, nii et tagasi pole midagi hoida. Lisaks langesime Balti liigas konkurentsist, nii et saame keskenduda ainult kodusele sarjale.»

Viljandit lahutab Servitist seitse punkti ja Kehra on omakorda kuue silma kaugusel. «Eks üheks eesmärgiks praegu olegi kindlustada teine koht võimalikult varakult, et ei jääks midagi närviliste viimaste voorude peale. Nii et läheme ikka punkti või punkte võtma. Teiseks tahaks treenerina näha mängujoonisest kinnipidamist kogu kohtumise vältel,» lisas Koks.

Servitil on võimalus pikendada koduste sarjade võiduseeria 25-mänguliseks. «Mina neid võite nii ei loe, aga ega ilmselt ole kunagi sellist seeriat olnud küll. Võibolla ongi väike lisamotivatsioon, sest tabelis on seis küllalt turvaline,» arvas Serviti juhendaja Kalmer Musting.

«Viljandiga pole selle aastanumbri sees veel kohtunud, kindlasti tahavad nad kodus võitu ja tulevad isuga peale,» ennustas Musting. «Mulkide tugevused on teada – hea kaitse, koondise esiväravavaht ja kontrarünnakud. Aga meiegi oleme korralikus seisus, eriti rõõmustab kaitsetegevus – pühapäeval lasime tugeval Zaporožje ZTR-il ainult 22 väravat endale visata.»

Tugevama vaheturniiri teine kohtumine peetakse neljapäeval kui Põlvas lähevad vastamisi kohalik Coop ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper. Tänavu pole meeskonnad veel suutnud selgitada, kumb on parem, sest nii meistriliigas kui karikasarjas on omavahelistest vastasseisudest mõlemal kirjas võit ja kaotus. Viimati kohtuti detsembri algul Põlvas ja Coop sai siis 32:31 võidu.

HC Viimsi/Tööriistamarket tahab HC Tallinnat püüda

Neljapäeval mängitakse ka kaks alumise vaheturniiri kohtumist. Nii HC Viimsi/Tööriistamarket kui HC Tallinn alustasid meistrivõistluste teist etappi kahe võiduga ning oodata on tasavägist vastasseisu, sest põhiturniiril said mõlemad meeskonnad kodusaalis kolmeväravalise võidu. Tõsi, viimane kohtumine toimus novembris, mil viimsilased 24:21 paremad olid.