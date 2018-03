Tallinlannast olümpiahõbe Postimehele: armastan Eestit, aga olen meeletult õnnelik, et esindan Venemaad

Eestis oma iluuisutajakarjääri alustanud ja mitu korda sinumustvalge lipu all maailmameistrivõistlustel osalenud, 2014. aastal Moskvasse elama asunud ning koos oma partneri Aleksandr Enbertiga hiljutistel taliolümpiamängudel Venemaa olümpiasportlaste koondise ridades võistkonnavõistluses hõbeda pälvinud Natalja Zabijako meelest on tänapäeval spordist saanud ellujäämiskunst. Ellu aitavad jääda treenerid, arstid, massöörid, korralik toit ja taastumine, see kõik aga maksab palju.