Sise-MMi eelvaade: Uibo peab medaliks sooritust parandama

Kokku on stardis 12 meest: Dominik Distelberger (Austria), Jan Dolezal (Tšehhi), Kurt Felix (Grenada), Ruben Gado (Prantsusmaa), Oleksiy Kasyanov (Ukraina), Kai Kazmirek (Saksamaa), Kevin Mayer (Prantsusmaa), Eelco Sintnicolaas (Holland), Lindon Victor (Grenada), Damian Warner (Kanada), Zach Ziemek (USA) ja Maicel Uibo (Eesti).

Maailmarekordimehe Ashton Eatoni kingad – kõik 10 paari – on suured, aga sise-MMi tiitli peamine pretendent on alaliidu kodulehekülje arvates maailmameister Kevin Mayer. Eatoni viimasel stardil, Rio olümpiamängudel, jäi Mayer talle alla vaid 59 punktiga ning pärast seda on ta järjekindlalt mitmevõistlust valitsenud.

Kuigi Mayer pole tänavu seitsmevõistlust teinud ning ta pääses Birminghami spetsiaalse kutsega, on ta üksikaladel näidanud häid tulemusi. Prantslane jooksis 60 meetri tõkkejooksus isikliku rekordi 7,79 ning viis teivashüppes rekordi 5.60-ni. Mayer olevat nõnda heas vormis, et võiks suisa rünnata Eatoni maailmarekordit 6645 punkti.

Kevin Mayer FOTO: SIPA/SCANPIX

Mayeri ebaõnnestumise korral on kullapretendente teisigi. Londoni MMi pronksmedalist Kai Kazmirek on küll välitingimustes tugevam, ent saab ka sisehallis hakkama ning tema isiklik rekord 6173 punkti on paljulubav. Sakslane on tänavu kogunud küll 5903 punkti, ent hüppas Saksamaa sisemeistrivõistlustel näiteks kaugust 7.47.

Veel peetakse soosikuteks kanadalast Warnerit (isiklik rekord 6129 punkti), hollandlast Eelco Sintnicolaasi (isiklik rekord 6372 punkti, tänavu 5904 punkti) ja ukrainlast Oleks Kasjanovit (isiklik rekord 6254 punkti, tänavu 6016 punkti).

Uibo on stardis olevatest meestest käesoleval aastal teinud paremuselt kolmanda tulemuse 6039 punkti, kuid teda peetakse ameeriklase Zach Ziemeki, tšehhi Jan Dolezali ja prantslase Ruben Gadoga nende sekka, «kes on teinud tänavu 6000 punkti, aga peaksid oma sooritusi medali nimel parandama.»