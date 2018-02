Kelly Sildaru vaevad läbi: «Olen seda hetke nii kaua oodanud!»

Sildaru vigastas vasakut põlve septembri lõpus Uus-Meremaal rennisõidutreeningul. Eestis tehtud uuring tuvastas, et ekstreemsportlasel purunes põlve ristatiside ning koos arstidega jõuti järeldusele, et sportlase pikka karjääri ja täielikku paranemist silmas pidades on operatsioon möödapääsmatu.