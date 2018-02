Kohalik liigahooaeg algab neljapäeval 8-kraadises pakases

Pilt on illustreeriv.

Kui eelmisel nädalal kinnitas Eesti Jalgpalli Liit, et Premium liiga avavooru kohtumised on edasi lükatud, siis täna teatati, et 1. märtsiks Sportland Arenale planeeritud Esiliiga mäng FC Flora U21 - FCI Levadia U21 toimub.