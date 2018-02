Video: Thomas van der Mars korraldas Horvaatia vastu viskekontserdi

Olgugi et tuntumad itaallased reedeses kohtumises kaasa ei löönud, pidi Holland kodus tunnistama vastaste 80:62 paremust. Van der Mars oli oma meeskonna üks resultatiivsemaid, kogudes 21 minutiga 8 punkti (2p 5st 3 ja vv 2-st 2) ja 8 lauapalli. Koos van der Marsiga mullu Raplas mänginud Jito Koki arvele jäi 14 minutiga 6 punkti.

Esimeses kahes MM-valikmängus (novembris) viskas van der Mars 22 minutiga kokku vaid 2 punkti, millest võib järeldada, et viimased kuud Ühisliigas on 27-aastase keskmängija enesekindlust ja ilmselt ka mänguoskusi omajagu parandanud. Itaalia (4-0) on D-alagrupis edasipääsu juba taganud, ülejäänud kahe koha eest heitlevad Rumeenia (2-2), Holland (1-3) ja Horvaatia (1-3).