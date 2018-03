Kullamäed: nii sarnased ja nii erinevad

«See on küll Tiit Soku otsustada, aga ma arvan, et ta ei tohiks enam kordagi koondises mänguminutiteta jääda. Ka siis mitte, kui Siim-Sander Vene, Rain Veideman ja Janari Jõesaar peaksid tagasi tulema. Vaadakem kasvõi Šarunas Jasikeviciuse tegutsemist Kaunase Žalgirises. Euroliigas on iga mäng ja iga punkt oluline, ometi leiab ta mänguaega noortele, kes on trennis tõestanud, et veavad taseme välja. On selge, et nad eksivad alguses, aga ainult nii ongi võimalik õppida ja areneda,» tõdeb 58-aastane Enden.