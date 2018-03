Kommentaar: 21. sajandi esimese sise-MMi medali jahil

Esmalt, mis kõige tähtsam: nii Uibo kui Balta kuuluvad tasemelt maailma tippu. Pole kahtlustki, et õnnestumise korral heitlevad nad mõlemad medali eest. Teiseks, Uibo ja Balta ütlevad ka ise otse välja, et täit rahulolu pakub neile vaid medal, mitte madalamad punktikohad. Paraku, nagu peab kolmandaks tõdema, on mõlemal jäänud mitmed head resultaadid ebaõnne ja vigastuste tõttu realiseerimata.