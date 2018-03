Karjäärile jääb ilus punkt panemata? Bjørndalen väidab, et teda ei lubata Holmenkollenis starti

Järgmisel nädalvahetusel sõidetakse MK-etapp Kontiolahti ning sinna pole Bjørndalenil samuti asja. 15. märtsil algaval Holmenkolleni MK-etapil on Bjørndalen enda sõnul varuvõistlejate nimekirjas. «Sain tekstisõnumiga teate, et kuulun Holmenkollenis varunimekirja,» vahendab NRK Bjørndalenit.

Norra alaliidu sõnul ei vasta Bjørndaleni väited aga tõele. «Me tegime valiku Kontiolahtiks ning Bjørndalen on seal varunimekirjas. Holmenkolleni etapiks pole me veel koosseisu valinud,» ütles Norra laskesuusaliidu juht Per Arne Botnan.