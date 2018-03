Mäkinen Mehhiko ralli eel: võrreldes eelmise aastaga oleme palju konkurentsivõimelisemad

Mehhiko ralli sõidetakse merepinnast tavapäraselt kõrgemal ning tavaliselt on ralli ajal sooja 30 kraadi. Sellised tingimused on eriti kurnavad mootorile, mille võimsus on Mehhikos võrreldes teiste rallidega 20-protsenti väiksem.

«Esimesed muljed autost kruusal on päris head, kuid on ka palju asju, millega tuleb veel harjuda. Mehhikos saame lähte viiendana, mis on päris hea. Seal on teepuhastajal suur roll ning see võib meid aidata. Mul on Mehhiko rallilt üksjagu kogemusi ning tunnen end ralli eel mugavalt. Usun, et meil on võimalik rallivõidu eest võidelda,» ütles Tänak.