Maicel Uibo: tegin enam-vähem tulemused ära, aga varu jäi sisse igal pool

«Kaugushüppes tuli siserekord - seega päris hea. Samas, ideaalne see hüpe kindlasti polnud - pidin hoojooksu viimaseid samme kokku võtma, et üle ei astuks. Kuulitõukes oli avakatse, mis jäigi parimaks, hästi kontrollitud, et normaalne tulemus kirja saada. Kaks järgmist katset läksid aga aia taha. Tõukasin pöördega, nagu ikka. Glide'i tehnikale (selg ees) ma ei lähe kunagi tagasi, see on kindel. Kokkuvõttes: vorm on hetkel hea, aga kui ma ütleksin, et olen elu vormis, siis see tähendaks, et 7,20, 7.41 ja 14.30 on mu võimete piir. Seda kindlasti mitte,» lisas kaheksandal kohal paiknev Uibo.