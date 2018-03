Kalev lendas Venemaale väepealikuta

Kalevlased asusid täna õhtul Permi poole teele peatreener Donaldas Kairyseta, kes hankis nädal aega tagasi Leedust Eestisse lennates sedavõrd kõva viirushaiguse, et arstid ei lubanud tal mängule minna. Klubis kommunikatsioonijuhi Sander-Mel Mellikovi sõnul on Kairysel enam kui 40-kraadine palavik. Meeskonna peatreener on Permis ametlikult seega Indrek Reinbok, reaalsuses võtab ohjad enda kätte aga kolmas treener, leedulane Giedrius Žibėnas, kes juhendas meeskonda ka teisipäeval TTÜ vastu.