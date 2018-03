Real lakkus haavu, ent Madrid ei olnud sõjakirvest maha matnud. «Vara veel,» mõtlesid küllap endamisi Diego Simeone ja Madridi Atletico ning alustasid jahti. Sel kalendriaastal on Atletico võitnud üheksast liigamängust kaheksa, vaid Girona vastu lepiti viigiga. Kuna Barcelona on samal ajal siin-seal komistanud, on vahe enne eesootavat omavahelist heitlust Camp Noul kahanenud pühadeaegselt üheksalt punktilt vaid viiele. See tõotab pühapäevaseks mänguks tulevärki.