Viimasel veerandajal Kalevi rünnakut vedanud Kaldre: prioriteet on kaitsemängul

Seekord usaldas peatreener Gert Kullamäe noormängija platsile ka otsustavatel hetkedel. «Tom hoidis hästi teravust ja teda oli hea otsustavatel hetkedel kasutada. Ega tal ei olnud lihtne. Tegelikult on tal olnud raske nädal: ta mängis kolmapäeval Balti liigas, eile teises liigas ja nüüd täna,» selgitas Kullamäe, kes kiitis oma hoolealuste hingestatust ning jäi üldplaanis mänguga rahule.

Kaldre, kes eile teises liigas viskas 30 punkti, mõistab treeneri valikuid. «Suutsin häid lahendusi leida ja enesekindlus oli hea,» kommenteeris Kaldre peatreeneri usaldust. «Eelnevates mängudes pole võimalust väga saanud, aga arusaadav, sest meil on satsis ikkagi palju kogenumad mehed. Usun, et treener usaldab mind, sest muidu ma neid minuteid ei saaks. Prioriteet on kaitsemängul,» lisas Kaldre.