Kehra närib Balti liigas küüsi

A-alagrupi tabeliseis on nüüd järgmine: Cocks 18, Klaipeda Dragunas ja Dobele Tenax 10, Kehra ja Šviesa 7 ning Viljandi HC 6 punkti. Kehralased peavad vähem kui 24 tundi ootama, et olla kindlad veerandfinaalikohas. Peab tõdema, et tiitlikaitsja Cocks on Balti liigas võitnud juba 35 mängu järjest ehk Šviesa võit või isegi viik pühapäeval oleks suurüllatus.