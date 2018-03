«Vaimselt haiged» inimesed pole paraolümpiale lubatud

Jääalasid võõrustavas Gangneungi olümpiapargis on üleval manitsusteated pealtvaatajate korrale kutsumiseks. Ühel real seisab: purjus ja vaimselt haigeid inimesi sisse ei lubata.

Mängude korraldajad on solvavate siltide pärast vabandust palunud. «Korea ei ole teemades, mis puutuvad puuetesse, nõnda arenenud kui Suurbritannia ja me loodame, et paraolümpiamängude siin korraldamine osutub muutustele katalüsaatoriks,» sõnas rahvusvahelise paraolümpiakomitee kõneisik.