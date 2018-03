Video: Karol Mets ja Breda said Hollandis tiitlikaitsja üle hiilgava võidu

Viimasest viiest liigamängust kaks võitu, kaks viiki ja vaid ühe kaotuse saanud Breda on nüüd liigatabelis 18 meeskonna seas 14. kohal, olles kogunud 24 punkti. Väljalangemistsoon on seitsme punkti kaugusel, ent esimesena joone all asuval Twentel on üks mäng varuks.