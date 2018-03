Jamaica bobinaiste kannatuste rajale lisandus positiivne dopinguproov

Jazmine Fenlator-Victorian ja Carrie Russell said Pyeongchangis kahebobil 19. koha. Stokesi sõnul on positiivse proovi andnud sportlast sellest teavitatud. Väidetavalt näitas A-proov keelatud anaboolse steroidi klenbuterooli tarvitamist, B-proovi pole veel jõutud avada.

Jamaica sportlastel on klenbuterooliga oma suhe – Saksamaa telekanali ARD saate väitel leiti just seda ainet 2008. aastal Pekingi olümpial võistelnud sprinterite organismist. Varem on sportlased andnud klenbuterooli sisaldanud proove pärast saastatud liha söömist. Stokes, kes ise kuulus 1988. aastal Calgary mängudel ajalugu teinud Jamaica bobimeeskonda, märkis samuti, et antud aine võib organismi sattuda mitmel eri moel ja seda sageli tahtmatult.