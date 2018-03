Küsimus perega veedetud aja kohta liigutas Alusalu telesaates pisarateni

«See on... Ma ei oska seda sõnadesse panna, kui oluline see on. Ma küll ei näe neid väga tihti, aga ma alati tean, et mul on...» püüdis Alusalu pisaraid tagasi hoida. «Ükskõik mis juhtub, ma tean, et mul on koht, kuhu minna.»

«Praegu ma tõesti väga-väga naudin, et ma saan perega koos olla,» lisas ta väikese pausi järel. Aga treeningud? «Ikka olen juba käinud,» tunnistas Alusalu naerdes. «Eile käisin oma keskmise õega suusatamas. Ma pole vahepeal kolm aastat suusatanud, sest Eestis oli alati talv läbi, kui ma siia tagasi jõudsin. Aga see meenutas mulle täpselt lapsepõlve, kui ma üritasin neile samamoodi järele jõuda,» sõnas Alusalu.

Välba imestas seepeale, et Alusalu polnudki õdedest kiirem. «Muidugi ei olnud, nad on must seitse ja kümme aastat vanemad! Nad olid mulle väga suureks iidoliks. Keskmine õde oli väga suur professionaal meie Adavere rajal iluuiskudega kõige kiirem olemises. Ma alati mõtlesin, et mina ei saa ju kõige kiirem olla, sest mu suur õde on. Kuidas ma saan temast kiirem olla? Aga kuidagi ühel päeval sain...» rääkis Alusalu.

Nii olümpia ava- kui ka lõputseremoonial Eesti lippu kandnud Alusalu kirjeldas ka seda, mida talle tähendab Eesti esindamine. «Võib-olla oskan seda palju hiljem täpsemini kirjeldada, mida see on mulle tähendanud. Väikesest peale on Eesti ja kogu patriootlikkus mulle alati nii suure tähendusega olnud. Mäletan, kui kvalifitseerusin esimesele MMil ja see pani mind mõtlema, kui Eesti lippu vaatasin – et minu pärast ongi see siin,» meenutas Alusalu.