Itaalia koondislane suri vaid 31-aastasena

«Fiorentina klubi on sügavalt šokeeritud, kuid peame teatama, et meeskonna kapten Davide Astori on meie seast lahkunud,» seisis klubi lühikeses avalduses. «Selle kohutava uudise valguses, seoses delikaatse olukorraga ja eriti tema pere austamiseks palume kõigilt mõistvat suhtumist.» Astori mängis Fiorentinas alates 2016. aastast, varem on ta esindanud näiteks AC Milani, AS Roma ja Cagliari klubisid.