Rio olümpiavõitja andis positiivse dopinguproovi

Kõigi kergejõustiku dopinguproovidega tegelev vastav üksus ütles The Guardianile, et lähtuvalt maailma antidopinguagentuuri (WADA) reeglitest ei saa nad ühegi käimasoleva juhtumi kohta kommentaare jagada. Jebeti agent Marc Corstjens sõnas, et tal puudub vastav info. Ent The Guardiani teatel kinnitavad positiivset dopinguproovi mitu tunnustatud allikat.