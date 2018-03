Jalgpalliliiga avang - Tallinnale näidati hambaid

Esimest korda FC Florat meistriliigas peatreenerina juhendanud Jürgen Henn rõhutas, et põhiline õnnestus ära teha. «Mis loeb, on kolm punkti tabelis. Eriti esimeses mängus, kui liigarütmi veel pole. Esmaspäeval ei mäleta enam keegi, kuidas täpselt me selle mängu võitsime,» sõnas Henn.