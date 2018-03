Kaks Soome suusalegendi võistlesid viimast korda kodupubliku ees

39-aastane Saarinen on Soome üks kõigi aegade edukamaid suusatajaid, kes võitis karjääri jooksul 15 tiitlivõistluste medalit. Vahetult enne soomlanna eilset starti 15 kilomeetri klassikasõidus elavnes Lahti publik sedavõrd palju, et Saarinen pidi juba rajale minnes pisaraid tagasi hoidma. Võistluse lõpetas ta üheksandana, mis on tema viimase aja parim tulemus.