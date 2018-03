Eesti profipoksija teeb ajalugu ja võitleb Tallinnas WBA tiitlivööle!

Kuue aastaselt poksiga tegelema hakanud Semjonov on ülemaailmses mõistes Eesti profipoksi suurim nimi, kel on olnud au poksida juba praegu ainsa eestlasena ajaloos kolmel korral rahvusvaheliselt tunnustatud tiitlitele. Karjääri jooksul on tal ette näidata 22 võitu, 8 kaotust ja 2 viiki. Seejuures on ta ainus Eesti poksija, kes on saanud vastamisi seista maailma tippu kuuluvate poksijatega, nagu seda on Khuseyn Baysangurov (12 võitu, 0 kaotust), Rafael Bejaran (25 võitu, 2 kaotust), Sergio Garcia (26 võitu, 0 kaotust).