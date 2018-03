Venemaa suusataja: Klæbo pole võitmatu

Venelane jagas Pyeongchangis kolmekordseks olümpiavõitjaks kroonitud Klæbo aadressil positiivseid sõnu, kuid nentis, et Norra superstaar on suusarajal haavatav.

«Ta on väga tugev, kuid mitte võitmatu,» sõnas Retivõhh Venemaa meediale, lisades, et pole oluline, kas võistlus toimub klassika- või vabatehnikasõidus. «Võidab see, kes on võistluseks paremini valmis.»