F1-sõitja uuest imevidinast: tüütu ja kole

Varem on sõitjad kritiseerinud nähtavust, mida halo piirab, lisaks tekitab see väidetavalt peapööritust. Esmakordselt oli imevidin kohustuslik eelmisel nädalal Barcelonas toimunud testisõidul. Seekord avaldas oma pahameelt Haasi sõitja Kevin Magnussen.

«See on väga tüütu. Kole. Keeruline on saada autosse, keeruline on autost välja saada. Keeruline on saada rooli autosse ja seda sealt välja. Lihtsalt ebamugav ja tüütu,» sõnas taanlane portaali Autosport vahendusel.