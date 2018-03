Soome odaviskaja esitas Niskanenile väljakutse

Nimelt lubas odaviskaja Tero Pitkämäki suusatajale, et kaotab talle samal distantsil vähem kui ühe tunniga, kirjutab Ilta-Sanomat. Niskanen, kes läbis Pyeonchangis 50 km ajaga 2:08.22, vastas talle, et isegi heas füüsilises vormis olles on seda lubadust odaviskajal raske täita.

14. aprillil on kavas Ylläs-Levi suusamaraton, mis on 19 km võrra pikem kui Pyeongchangis Niskanenile olümpiavõidu toonud distants, kuid võimalik, et tippsportlased võtavad just seal omavahel mõõtu.