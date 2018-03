Kontaveit tippturniiril avaringis vaba, potentsiaalne vastane eelmine esinumber

Naiste üksikmänguturniiril, kus auhinnafond kerkib 8,7 miljoni USA dollarini, said mõlemad tennisistid otsepääsme põhitabelisse. Kontaveit kohtub teises ringis kas poolatari Magda Linettega (WTA 61.) või valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitšiga (WTA 49.). Linette on Kontaveidile tuttav vastane, sest omavahel on kohtutud suisa kuuel korral. Poolatar on võitnud neli, Kontaveit kaks mängu. Viimati mängiti Wuhani tenniseturniiril, kus Linette võitis 7:5, 6:4.