Raport: viiekordne olümpiavõitja kuritarvitas arstlikku eriluba

Team Sky lükkas raporti väited kindlameelselt ümber. Antud teemal jagas Suurbritannia meediale kommentaare ka Wiggins. «Me ei ületanud minu karjääri jooksul kordagi eetilist piiri. Lükkan sajaprotsendiliselt selle väite ümber. See on õel. Keegi üritab mind laimata,» selgitas britt.

Wigginsi sõnul on raporti andmed võetud justkui õhust ning neid ei saa tõe pähe võtta. «See oli meditsiinilisel eesmärgil. Kogu jutt on täielik segadus ja kuulujutt. Midagi pole tõestatud ning nüüd pean hakkama selle lahendamisega tegelema. Kes on allikad? Tulge välja. Rääkige ametlikult. See on tõsine süüdistus,» lisas Wiggins.