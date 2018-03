Teismeline Libeeria vutikohtunik vilistab mänge legendi riietes ja lehvitab MM-finaali kollast kaarti

Isaaci elus on suur roll jalgpallitreeneril Timothy «Gapsi» Kromahil. Isaac oli üheksa-aastane, kui tema teed Gapsiga ristusid. Isaac jälgis, kuidas jalgpallurid valmistusid treeningmänguks. Kui Gapsi mängu alustuseks vilet puhus, hüppas Isaac püsti, haaras suvalise kaika ning hoidis seda nagu joonekohtunik.

«Kui pall mängust välja läks, siis tõstis ta kaika,» meenutas Gapsi esimesi kokkupuuteid noore jalgpallihuvilisega. Treener otsustas Isaaci tegemisi pingsamalt jälgida ning selgus, et nooruk reageeris igale märguandele. Pärast treeningut kutsus Gapsi ta endaga vestlema, küsis lapse nime ning Isaac näitas muuhulgas ka piirkonda, kus ta elab.

Seejärel küsis Gapsi midagi sellist, mis lõi Isaaci rivist välja. «Kus on su isa?» küsimuse peale hakkas ta nutma. Tema isa polnud enam elavate kirjas ning lapse eest kandis hoolt invaliidist ema, kes ei saanud kõndida järjest isegi viit minutit.

Gapsi kutsus Isaaci järgmisel päeval toimuvale treeningule, kuhu viimane ka ilmus. «Mees, keda näete, on alates tänasest teie pealik,» sõnas Gapsi treeningrühmale. «Kui keegi teda ei austa, siis te ei austa ka mind. Peate teda kuulama. Vastasel juhul te pole enam selle meeskonna liikmed.»

Treener nägi, et Isaac on aja jooksul muutunud paremaks, seetõttu andis ta talle õiguse vilistada täiskasvanute kohtumist. «Ütlesin ka mängijatele, et las väike laps harjutab,» selgitas Gapsi, kuid seda ei kiidetud heaks. «Miks, Gapsi? Mida teab väike poiss kohtunikutööst?» vastati treenerile. Lõpuks mängijad siiski nõustusid ning Isaacile anti tõestamiseks kümme minutit.