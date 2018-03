Soomlased motiveerivad maailma parimaid odaviskajaid eksklusiivse auhinnaga

«Kas see on tõsi? Saar? Päris hull värk,» oli valitseva maailmameistri Johannes Vetteri esimene reaktsioon luksuslikust auhinnast. «Muidugi ma tahan saart võita,» lisas ta. Kui eelmisel hooajal viskas Vetter 94.44-ga isikliku rekordi, siis tänavu on tal ette näidata samuti kõrgklassist tulemus – eelmise kuu lõpus saatis ta Lõuna-Aafrika Vabariigis oda 91 meetri ja 22 sentimeetri kaugusele.

Tema kõrval on end 5. juunil toimuvale mälestusvõistlusele üles andnud ka sakslasest olümpiavõitja Thomas Röhler (isiklik rekord 93.90) ning soomlasest seitsmekordne tiitlivõistluste medalist Tero Pitkämäki (91.53).

Ning just Röhler on oma kaasmaalase kõrval põhiline pretendent saare võitiseks. «Loodetavasti on see saar ikka piisavalt suur, et sinna peale saun ära mahuks,» sõnas viimasel kahel aastal Paavo Nurmi mälestusvõistlused võitnud Röhler. Tema tunamullune võidutulemus oli 91.28, mullu piisas võiduks aga 88.26-st.

Ka Pitkämäki soovib võidumängus oma sõna sekka öelda. Kaks korda on ta need võistlused juba võitnud, seda 2014. ja 2015. aastal. «Selle võistluse võitmiseks on vaja väga kaugele visata. Kohal on tugevad sportlased ning tartaanil on suurepärane haarduvus. Kindlasti algab võidutulemus numbriga üheksa. Kui asjad sujuvad, olen ka ise suvel 90-meetriseks viskeks valmis,» ütles soomlane, kinnitades, et läheb rahvusrekordit jahtima. «Muidugi tahan endale oma saart.»